YouTube lembra 2012 com vídeo inspirado em Gangnam Style

O YouTube divulgou um vídeo para lembrar os maiores sucessos de 2012 com o inevitável Psy, o cantor sul-coreano cujo vídeo Gangnam Style foi assistido quase um bilhão de vezes, mas também com o grupo Walk off the Earth e outras estrelas do pop.

A retrospectiva já havia sido assistida nesta quarta-feira, 19, mais de 16 milhões de vezes, apenas um dia após sua divulgação. Com um fundo musical de Walk off the Earth, com cinco músicos tocando o mesmo violão, Gangnam Style e Call Me Maybe (música da jovem canadense Carly Rae Jepsen), o vídeo relembra em quatro minutos os grandes momentos do ano no YouTube.

São citados, entre outros, o austríaco Felix Baumgartner, primeiro e único paraquedista a ter cruzado a barreira do som em queda livre, e o pouso em Marte do Curiosity, o robô da Nasa.

