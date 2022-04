Yasmin é assaltada e que diz bandido arrancou o sutiã dela

A modelo e atriz Yasmin Brunet usou o SnapChat nesta terça-feira, 23, para desabafar que foi vítima de assalto enquanto passava pela Praia de Ipanema, no Rio de Janeiro. De acordo com a loira, o assalto ocorreu logo após o fim de um ensaio fotográfico que fazia na praia. O criminoso, que passava de bicicleta, levou dois colares que estavam no pescoço.

"Ontem (terça) fui fazer umas fotos com meu amigo no final de Ipanema e, quando a gente estava voltando, já eram 8h30, a praia já estava cheia, eu fui roubada. Eu estava usando dois cordões, que eu amo muito, que eu uso sempre, são tipo meus amuletos, e passou um cara de bike muito rápido e arrancou os cordões e levou. Ele puxou com tanta força que arrancou meu sutiã", desabafou ela, no Snapchat.

Em entrevista ao site Ego, a filha de Luiza Brunet disse que não registrou uma ocorrência na polícia, porque os cordões eram bijuterias e não tinham valor. "Eu não registrei, não. Os colares não eram nada, não valiam nada. Era só valor sentimental mesmo. Não ando com joias, nem tenho joias. Eram nada. Valiam mais pelo sentimento", disse.