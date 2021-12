Yamandu Costa e Hamilton de Holanda fazem show nesta quinta

O violonista gaúcho, Yamandu Costa, e o bandolinista carioca, Hamilton de Holanda, estão em Salvador para o show inédito de lançamento do CD 'Luz da Aurora'. No repertório, os instrumentistas executam canções autorais, que revelam suas múltiplas influências musicais. O show acontece nesta quinta-feira, 20, às 20h30, no Teatro Castro Alves.







Yamandu e Hamilton começaram a turnê nacional de lançamento do CD em janeiro, em um show no Canecão (RJ). Antes de chegar a Salvador já passaram por outras capitais, como Porto Alegre, Curitiba, Brasília e Belo Horizonte.











