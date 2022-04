Xuxa revela por que batizou cadelinhas vira-latas de Mara e Angélica

Durante uma participação de Mara Maravilha no programa da Xuxa na última segunda-feira, 18, a apresentadora aproveitou para revelar o mistério que a rondava desde a década de 1990, quando ganhou as duas vira-latas de seus fãs argentinos.

Eu já tive 54 cachorros, uma hora acabam os nomes de animais e tem que começar a botar nome de gente. Eu tenho um cachorro que dorme comigo que se chama Eduardo. Na Argentina me deram duas vira-latas, uma era loira e outra era morena. E lembro que época que todo mundo falava que eu tinha rixa com as duas (Angélica e Mara). Eu só boto o nome de quem eu gosto", contou a apresentadora.

Xuxa ainda fez questão de dizer que nunca teve nada contra Mara ou Angélica e que no fundo sempre admirou suas concorrentes. "Todo mundo diz que eu não gosto delas. Cara, o nome de um dos meus cachorros é o nome do meu avô. Tenho outro que tem o nome do meu pai. Como assim, gente?", questionou a loira.

Mara Maravilha também aproveitou a oportunidade para dizer a Xuxa que também usou o nome da apresentadora para batizar uma gata de estimação.

"Eu tinha uma gatinha que se chamava Xuxa. A gente tem que amar os animais, mas tem ser humano que dá tanto amor pelo bicho e não consegue dar o mesmo amor para outro ser humano. Tudo bem, bicho é legal. Mas, em primeiro lugar, o ser humano", finalizou Mara.