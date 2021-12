Xuxa recusa convite para participar do Criança Esperança

Xuxa recusou convite para estar entre os artistas que participarão do Criança Esperança neste sábado, 14. Segundo informações da coluna Zapping, publicada nesta quarta-feira, 11, na Folha de São Paulo, diretores da Rede Globo tentaram convencer a apresentadora a estar presente no evento, mas ela manteve a sua decisão de não subir ao palco da festa.



Comenta-se dentro da emissora que Xuxa não teria se interessado em participar porque não concorda com os trabalhos da atual direção do evento, comandado por Wolf Maya desde o ano passado. A gaúcha, contudo, aceitou gravar comerciais sobre o Criança Esperança, levados ao ar durante a programação da Globo.

