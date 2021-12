Xuxa participa de programa que marca retorno de Hebe

O retorno de Hebe Camargo à televisão, após ficar afastada por problemas de saúde, contará com mais uma convidada especial na noite da próxima segunda-feira, 8, dia também em que comemora os seus 81 anos. A apresentadora Xuxa é mais um nome confirmado no programa, segundo informações do Uol.

A presença de Xuxa no programa, também realizado na data em que se comemora o Dia Internacional da Mulher, só foi possível após a liberação da Rede Globo, emissora com a qual possui contrato. A empresa carioca também aprovou a participação de Roberto Carlos, outro artista como qual tem contrato.

Além de Xuxa e Roberto Carlos, Hebe será recebida ainda pelas cantoras Ivete Sangalo e Maria Rita e pelo cantor sertanejo Leonardo. O proprietário do SBT, Sílvio Santos, também vai dar as boas vindas à apresentadora. Ele não vai pessoalmente ao programa, porém, se fará presente por meio de uma mensagem gravada.

Tratamento – Hebe Camargo foi submetida a uma cirurgia no dia 9 de janeiro devido à presença de um tumor no peritônio (membrana que reveste o abdômen). Após o procedimento cirúrgico, a apresentadora passou a fazer quimioterapia, necessária para evitar que outros nódulos reapareçam no organismo.

Apesar de Hebe ter data para voltar às suas atividades na televisão, ela segue com o tratamento de quimioterapia para curar o câncer raro que tem, e que atinge, sobretudo, as mulheres. A apresentadora ficou internada do dia 8 ao dia 20 de janeiro, no Hospital Albert Einstein, na capital paulista.

