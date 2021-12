Xuxa e Sheila Mello criam site para divulgar o próprio casamento

O nadador Fernando Scherer (Xuxa) e a dançarina Sheila Mello criaram um site (clique aqui e acesse) para informar detalhes sobre o casamento que acontece no próximo dia 24. O casal postou fotos, lista de presente e conjunto de vídeos do período em que estiveram confinados no reality show A Fazenda, da Rede Record.

Na lista de presentes para o casório há itens que oscilam de R$ 99 a R$ 8.799. Os mais baratos são uma cafeteira e o espremedor de laranjas, com valor bem abaixo da extravagante TV de 46 polegadas e monitor led.

O casal disponibilizou também um mapa com o endereço da celebração. Para quem tiver curiosidade de saber como nasceu o amor entre eles, um texto de abertura faz o resumo da história. “Os sentimentos se atropelaram, era um misto de amizade, carinho, respeito, cumplicidade, confiança entre outros que dividimos nessa experiência maluca. E assim nasceu um grande e lindo amor”.

