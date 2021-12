Xuxa briga com fãs do padre Fábio de Melo ao defender veganismo

Xuxa Meneghel se envolveu em uma polêmica na última sexta-feira, 7, ao comentar um vídeo postado pelo padre Fábio de Melo, que mostra uma galinha protegendo seus filhotes da chuva. A apresentadora é vegana e usou a publicação para conscientizar as pessoas sobre produtos de origem animal.

"Na hora de comer frango, nuggets, deveriam lembrar desta cena. Como podem dizer que esse bichinho não tem sentimento? Isso não pode ser chamado de instinto. Ela quer proteger sua cria como qualquer mãe", escreveu.

O público se opôs a ela e a postagem foi alvo de polêmica. "Xuxa, senta lá. Você não é ninguém para vir dizer para os outros o que fazer. Até parece que é um exemplo de pessoa. Melhore", escreveu uma usuária da rede social.

Xuxa rebateu as críticas contra uma internauta. "Arroz e feijão são veganos, sua carnívora. Informe-se. Legumes são mais baratos que carne. Meu pai, me dê sabedoria e calma para aguentar tanta ignorância. Não quero ser estúpida, burra, como você", disparou.

Apesar de a discussão ter tomado grandes proporções, alguns admiradores de Fábio de Melo não viram sentido no assunto levantado pela apresentadora. "Padre, eu achei esse comentário da Xuxa sem propósito. Quem é vegano tem que ter dinheiro para manter as três ou mais refeições ao longo do dia. Ela não conseguirá mudar isso. Pobre não tem como fazer essa dieta, pois os preços são altos", afirmou um seguidor do religioso.

adblock ativo