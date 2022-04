Ximbinha fala sobre saída de Thábata e anuncia substitutos

Depois de a cantora Thábata Mendes anunciar o fim da parceria com Ximbinha e a saída da banda X-Calypso, agora chegou a vez do guitarrista se pronunciar sobre o assunto. Em nota, divulgada no sábado, 30, a assessoria do ex-marido de Joelma, da banda Calypso, explicou o motivo do desligamento de Thábata do grupo.

"A cantora Thábata deixa de ser a vocalista da X-Calypso a partir deste domingo, 31. A decisão foi tomada em comum acordo com o guitarrista Ximbinha, criador da banda. O motivo foram divergências conceituais em torno do projeto. Ximbinha ressalta sua admiração pelo talento e poder vocal de Thábata e lamenta sua saída", disse.

Ainda de acordo com o comunicado, quem passa a assumir os vocais do grupo é um trio. "Ximbinha assegura também que o Projeto X-Calypso continua firme e todos os contratos assumidos serão cumpridos. A partir de hoje a X-Calypso ganha uma nova roupagem: a cantora pernambucana Leya e o paraense Gêh Rodriguez assumem os vocais e uma terceira vocalista, que ainda será escolhida, vão compor o projeto X-Calypso ao lado da guitarra de Ximbinha".

Em relação ao desligamento de Thábata da banda, a nota tentou acalmar os contratantes e os fãs. "Thábata, por sua vez, afirma que os últimos três meses foram de muito aprendizado e de formação profissional. Ambos acreditam que esta foi a melhor decisão, que não prejudicará contratantes e revela o respeito aos novos fãs que a X-Calypso vem conquistando desde sua primeira apresentação no dia 3 janeiro, quando reuniu um público de mais de 100 mil pessoas no aniversário da cidade de Ananindeua, no Pará".