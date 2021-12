XI Bienal do Recôncavo aposta em renovação artística

No próximo dia 24, às 20h30, será aberta a XI Bienal do Recôncavo, no Centro Cultural Dannemann, em São Félix, no Recôncavo baiano. Mais de 200 obras estarão à mostra com trabalhos de artistas baianos, de outros estados brasileiros e também de outros países. A seleção dos artistas ocorreu em inscrição pública. Eles concorrem a prêmios, incluindo um especial para o realizador de destaque do Recôncavo e um curso de especialização na Europa.

A bienal busca desenvolver e fortalecer as matrizes culturais da região, além de realizar ações de formação, para estimular a produção e articulação de ideias contemporâneas.

A visitação vai até 24 de março de 2013, com entrada gratuita.

adblock ativo