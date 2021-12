X Festival A Cena Tá Preta acontece no Teatro Vila Velha

A programação do Festival de Arte Negra 'A Cena Tá Preta' segue de 26 a 29 de setembro (quinta-feira a domingo), no Teatro Vila Velha. Realizado pelo Bando de Teatro Olodum, o evento tem entre as atrações o filme 'Ilha', de Brenda Nicácio e Ary Rosa, além de música e poesia para celebrar a literatura negra.

A edição especial de dez anos está inteiramente dedicada às produções dos integrantes da companhia, que em 2020 completará 30 anos de história, desenvolvendo uma linguagem própria, compartilhada por meio de espetáculos, oficinas, turnês e participações em diversas produções culturais.

