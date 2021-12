Workshop de graffiti é oferecido no bairro do Cabula

O primeiro "Workshop Arte Graffiti", ministrado pelo artista visual Denissena, acontece no próximo sábado, 23, na Escola Municipal Cabula 1, no bairro do Cabula.

O objetivo do evento, que acontece nos próximos dias 23 e 30/05, e 13/06, sempre de 14h às 17h, é despertar a criatividade pela arte do graffiti, retirando o olhar negativo atribuido à atividade.

Os interessados devem ter em idade mínima de 14 anos. A inscrição, que dura até o preenchimento das 30 vagas disponibilizadas, é gratuita e deve ser feita pelo e-mail denissenaoperario@gmail.com.

adblock ativo