Wolverine  Imortal lidera bilheteria nos EUA

Os superpoderes de Wolverine venceram os monstros de Meu Malvado Favorito 2 nas bilheterias dos EUA e Canadá. Na estreia, o longa Wolverine - Imortal ficou no topo da lista dos mais vistos e faturou US$ 55 milhões, desbancado Invocação do Mal, que havia liderado no fim de semana anterior, e a animação infantil, em terceiro. Estima-se que o lucro do filme ao redor do mundo é de US$ 86 milhões.

Confira abaixo o ranking dos dez mais rentáveis do fim de semana:

1º - Wolverine - Imortal

2º - Invocação do Mal

3º - Meu Malvado Favorito 2

4º - Turbo

5º - Gente Grande 2

6º - RED 2

7º - Círculo de Fogo

8º - As Bem Armadas

9º - R.I.P.D.

10º - Fruitvale Station

adblock ativo