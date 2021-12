Wilson das Neves traz a Salvador show que repassa carreira

O renomado baterista Wilson das Neves já esteve muitas vezes em Salvador acompanhando Chico Buarque, Elizeth Cardoso, Orquestra Imperial, Elis Regina, entre muitos outros. Mas, para mostrar a sua faceta de cantor e compositor, o músico carioca, com 61 anos de carreira e próximo de completar 80 de idade, desembarca pela primeira vez na cidade para show nesta quinta-feira, às 20h, no Café Teatro Rubi.

Ao lado do violonista Jorge Helder, o sambista apresenta o repertório dos seus quatro discos solo, que tem parcerias com compositores como Paulo César Pinheiro, Chico Buarque, Arlindo Cruz e Martinho da Vila, e faz interpretações de Dona Ivone Lara e sambas da Escola Império Serrano, da qual é baluarte.

"Comecei a compor na década de 1970. Faço mais melodias, letras só tenho umas duas ou três. Por isso tantos parceiros. Pinta as melodias, eu gravo naquela fita cassete antiga e mando para os amigos", revela Wilson.

Se as parcerias já são numerosas nas composições, como baterista Wilson já participou de mais de 800 gravações de 1958 para cá com parte significativa dos sambistas brasileiros. Ele brinca com isso e aproveita para fazer um desafio.

"Fale um sambista e provavelmente já gravei com ele. Me chamavam para gravar e às vezes nem sabia quem era, chegava na hora e acontecia, mas sempre tomei nota". E não só artistas brasileiros. O músico também esteve presente em registros de discos com Sarah Vaughan, Sean Lennon e Michel Legrand.

Em 2016, como parte das comemorações dos seus 80 anos, o cantor e compositor planeja gravar um novo álbum com faixas inéditas. "Tenho muitas músicas. Só com Paulo César Pinheiro são mais de 70, além de vários outros parceiros, como Martinho da Vila, com quem tenho uma parceria e que com fé em Deus vai entrar nesse disco, e outros compositores da nova geração também, como Maíra Freitas".

Para o show, que tem formato intimista - geralmente, ele se apresenta com um quinteto -, Wilson convidou Nelson Rufino, com quem compõs Minha Trajetória, além de Virginia Rodrigues e Edil Pacheco, parceiro em Moça Morena Maria, para fazerem participações. "Vou ter a satisfação de tocar com parceiros e com uma grande cantora. Eu não escolho as oportunidades, elas chegam".

Ele conta que possui relação afetiva e de ancestralidade com Salvador. De família baiana por parte de mãe e adepto do candomblé, Wilson diz que não deixa de ir ao terreiro Ilê Axé Opô Afonjá todas as vezes que vem à cidade. "É sempre um orgulho fazer apresentações em Salvador. Dessa vez, vou chegar e na quinta-feira de manhã já vou para lá, tomar as bençãos na terra dos meus ancestrais".

