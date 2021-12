Willian Bonner deixa twitter para cuidar da saúde e trabalho

Após 10 meses interligado no twitter, e vencedor do prêmio Shorty Awards, considerado o "Oscar do Twitter", na categoria jornalismo, em março deste ano, o apresentador do Jornal Nacional, William Bonner, se despediu do microblog.



A decisão foi tomada por conta do trabalho e da saúde e causou surpresa para mais de 500 mil seguidores. Segundo Bonner escreveu na rede social, a copa do Mundo e as eleições aliados a uma hérnia de disco foram o fator principal para sua saída na noite desta quinta-feira, 29.





Trabalho e saúde afastam o jornalista da rede social twitter

Bonner explicou em seu post de despedida o motivo para deixar o blog: "Experimentei o twitter num intervalo de minha vida profissional: depois de escrever um livro, antes da trabalheira danada de 2010. Agora teremos Copa e Eleições - e vocês não imaginam o quanto isso nos absorve a cada 4 anos. E hoje, quinta, estou onde? Alguém palpita? Estou deitado na cama, bolsa de água quente nas costas, medicado com corticóides, sem condição de sair de casa", diz



E continuou: "Algum palpite do porquê? Simplesmente não tenho cumprido o protocolo de exercícios prescrito em outubro de 2007 para me proteger de uma hérnia discal. Falta de tempo. Hoje, deitado nesse quarto, dores terríveis, vi que não há como protelar a retomada dos exercícios. E não há como retomá-los assim. E daí? E daí que tenho que abrir mão de alguma coisa. Não será da minha família, não será do meu trabalho. Sobrou o tempo do twitter...".



O âncora do JN afirmou que sua saída não teve nenhuma interferência externa, além de cuidar da saúde e do trabalho. "Esqueçam teorias conspiratórias", disse. "A Globo entendeu meu twitter como algo saudável. Trabalhamos juntos na ajuda a Niterói, por exemplo", contou.

Mas seus seguidores têm ainda uma chance de reencontrar Bonner no microblog. O jornalista pediu aos seus fãs que torçam pela volta dele algum dia: "Esqueçam teorias conspiratórias. Divirtam-se muito. E torçam, os já saudosos, para que o tio consiga voltar depois dos desafios de 2010", prometeu, antes de fazer uma última brincadeira: "Estão todos guardados no meu chip reservado a experiências inesquecivelmente ricas e prazerosas. Inté, tropa! Tenhamos todos BOAS NOITES".



