William Bonner fica em pé na estreia do novo cenário do 'Jornal Nacional'

O Jornal Nacional estreou um novo cenário na noite dessa segunda-feira, 27. A maior novidade, entretanto, ficou por conta das aparições dos âncoras William Bonner e Renata Vasconcellos em pé, fora da bancada. Por volta das 20h40, o tema já estava nos Trending Topics e era um dos assuntos mais comentados no Twitter.

Antes mesmo do novo Jornal Nacional ir ao ar, Bonner fez piada com a novidade em sua conta no Twitter. Ele postou foto de meias com estampas coloridas, dando a entender que iria aposentar as peças agora que teria que caminhar pelo estúdio.

Hoje o #JN vai estrear cenário novo. 👋🏿👋🏽👋🏼👋🏻👋🏻👋🏿👋🏽👋🏽 Uma foto publicada por realwbonner (@realwbonner) em Abr 27, 2015 às 5:13 PDT

