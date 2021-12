Websérie baiana leva 8 indicações em festival internacional

A segunda temporada da websérie baiana Som do Amor foi indicada em 8 categorias em um dos maiores festivais de websérie do mundo, o Rio WebFest 2019. A cerimônia de premiação acontece na Cidade das Artes, no Rio de Janeiro, de 15 a 18 de novembro.

A produção está concorrendo nas categorias de Melhor Direção, Roteiro, Fotografia, Ator em Série de Comédia (Wanderley Meira), Elenco, Figurino, Trilha Sonora e Melhor Série de Comédia.

Nesta segunda temporada, Dito (Tiago Querino – Melhor Ator no Rio Webfest 2018) vai tentar reconquistar o coração de Marina (Stela Andrade), mas terá que tomar cuidado com Galvão (Wanderley Meira), que deseja ser namorado da produtora.

Com campanha de financiamento coletivo na Benfeitoria, a terceira temporada da série, com produção da Mandacaru Filmes, já está com roteiro pronto.

