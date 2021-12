Webinário online e gratuito destaca “Paulo Freire 100 anos”

De 8 a 22 de setembro, o Instituto Unibanco e a Escola do Parlamento realizam a série de webinários “Paulo Freire 100 anos”. Durante os encontros, serão discutidas as obras de Paulo Freire buscando trazê-las ao encontro dos desafios da educação na atualidade, considerando a sua importância e desdobramentos para as práticas de diferentes instâncias da educação. Os eventos, online e abertos ao público, integram o Ciclo de webinários “Educação para Juventudes”, transmitido ao vivo todas as quartas-feiras, a partir das 16h, no canal do Instituto Unibanco no YouTube.

“A série de webinários em homenagem aos 100 anos de Paulo Freire, dentro do atual contexto profundamente marcado pelas mazelas deixadas pela pandemia da covid-19 e dos desafios da atualidade, que vão do negacionismo à incompetência, se torna uma grande oportunidade para imaginar cenários e práticas democráticas na educação de forma a transformar o presente para construir um futuro possível e mais inclusivo”, explica Ricardo Henriques, superintendente-executivo do Instituto Unibanco.

Com tema “Uma educação com sentido para vida”, às 16h do dia 8, o evento abordará os efeitos da grave crise econômica provocada pela pandemia da covid-19 no contexto e conjuntura das escolas brasileiras, buscando desafiar e construir novos sentidos para a educação por meio da contribuição do pensamento e obras de Paulo Freire.

Na quinta, 15, o webinário “Histórias e legados” discutirá o centenário de Paulo Freire, sua história e legado para a educação. Trazendo como pano de fundo os desafios da atualidade, o evento trará como questionamentos a importância da contribuição do educador para a história da educação brasileira, principalmente após suas ideias se tornarem foco de perseguição política.

Para finalizar, no dia 22, o webinário “Educação e mudança social”, tratará das relações entre educação e mudança numa perspectiva de justiça social, buscando trazer reflexões que envolvem a equidade, e desigualdades sociais e educacionais no Brasil à luz do pensamento freireano. Reunindo especialistas, o objetivo do evento é questionar a importância da educação em um momento em que o País é atravessado por uma crise econômica, política e aumento vertiginoso da pobreza.

