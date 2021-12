Warner vai espalhar 30 réplicas do sofá de 'Friends' pelo mundo

A Warner Bros distribuirá 30 réplicas do sofá laranja de Friends em cartões-postais ao redor do mundo durante este mês. A ação homenageia o 25º aniversário da série, que estreou em 22 de setembro de 1994. Ainda não há uma data oficial, mas já foi confirmado que o icônico móvel da cafeteria Central Perk chegará na cidade de São Paulo.

O item passará também pelo Grand Canyon e Empire State Building (Estados Unidos), na Torre Eiffel (França), Argentina, Reino Unido, Espanha, Toronto (Canadá) e Veneza (Itália).

A iniciativa lembra a atração da oitava temporada de Game of Thrones, na qual a HBO escondeu seis tronos de ferro pelo mundo. Um deles foi encontrado no litoral do Ceará.

adblock ativo