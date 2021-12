Warner lança última temporada de 'The Big Bang Theory'

Os fãs de The Big Bang Theory já podem começar a lamentar. A última temporada da série será lançada neste domingo, 7, e contará com 24 episódios para encerrar a história dos nerds mais famosos da televisão. Às 22h, os telespectadores brasileiros poderão conferir o primeiro episódio no canal de televisão Warner Channel. Para relembrar os últimos acontecimentos, o canal exibirá uma maratona da 11ª temporada a partir das 12h30.

Após o tremendo sucesso, a série ganhou um prequel, isto é, outra série que conta alguma história anterior em relação à original. Young Sheldon narra as aventuras infantis do protagonista Shelson Cooper. A segunda temporada também estreia no domingo, às 22h25.

