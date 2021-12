Wanessa é dispensada do Criança Esperança

Wanessa, filha de Zezé Di Camargo, teve a participação suspensa no Criança Esperança, programa realizado pela Rede Globo em parceira com a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), deste ano. Segundo informações de coluna publicada nesta terça-feira, 03, no Uol, a produção teria convidado cantores a mais do que o previsto e foi forçada a desconvidar alguns deles.





De acordo com a publicação, o diretor da atração, Wolf Maya, teve que justificar e comunicar às gravadoras a necessidade de tirar alguns nomes da lista de participantes. Estão confirmadas as presenças de Ivete Sangalo, Sandy, Ana Carolina, Roupa Nova e da dupla sertaneja Zezé Di Camargo e Luciano, além de outros artistas.



Criado há 25 anos, o Criança Esperança será realizado nos dias 14 e 15 de agosto no HSBC Arena, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. Presente em todas as edições da atração, Rento Aragão, o Didi, vai comandar o evento, que contará ainda com a participação da apresentadora Xuxa Meneghel.

