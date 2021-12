Wanessa: "Adoro o público gay. São exigentes e têm muito bom gosto"

>> Clique aqui e confira outras opções no roteiro de música

A cantora Wanessa, que se apresenta em Salvador no próximo sábado, 20, confessa que está feliz com a nova fase da carreira e satisfeita diante da repercussão de suas canções entre o público gay. Em entrevista publicada nesta terça-feira, 16, no site da Revista Caras, a artista confessa: “Eu adoro o público gay. São exigentes e têm sempre muito bom gosto”.



Wanessa vem a Salvador pela primeira vez e traz sua turnê batizada de Balada, com músicas de sua autoria e hits de artistas internacionais, como Beyoncé, Lady Gaga e Britney Spears. Do seu repertório, investe em músicas como Falling for U, que tem sido tocada em muitas casas de shows no sudeste do País.





Na entrevista, a cantora afirma que seu repertório voltado às canções internacionais é reflexo do amadurecimento como artista. “Na verdade eu canto em inglês desde o primeiro CD, morei nos Estados Unidos, cantei em coral lá e sempre tive facilidade com o inglês”.



Sobre a performance no palco, assinalou que tem feito aulas de dança e ensaiado coreografias que, junto com os figurinos, a deixam confortável diante do público. "Fico muito feliz com essa nova fase, as pessoas estão curtindo muito esse novo trabalho desde Fly, que gravei com rapper Ja Rule."

