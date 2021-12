Wando promete romantismo ao final de semana dos baianos

O brega no Brasil pode ter adquirido status de cult, com composições de artistas taxados de cafonas regravadas por grupos de rock e pop mais moderninhos. Wando, porém, rejeita o termo e diz que ele não é a forma mais adequada para definir o seu trabalho. Cantor de sucesso dos anos 70 e famoso duas décadas depois pelo engraçado e repelido hábito de distribuir e ganhar calcinhas das fãs, o músico, aos 64 anos, acredita que adjetivá-lo como romântico-brega não passa de discriminação.

“O romantismo não é mau gosto, o amor não é de mau gosto. Mas, infelizmente, o artista popular passa a ser visto assim. Existia um grupo no Brasil que torcia o nariz para determinados segmentos. E isso hoje não cabe mais. Se for assim, algumas coisas de Chico Buarque e Maria Bethânia são altamente bregas”, opina o cantor, que retorna a Salvador neste final de semana para apresentar o show “No Tempo em que a Gente Era Feliz e Não Sabia”, no The Best Beach, na praia da Ribeira.





Brega, popular, romântico, rei do erotismo ou seja lá o que for, Wando promete ao público que for ao local uma noite dançante, animada, cheia de histórias e repleta de canções que marcaram a sua carreira, iniciada na década de 70. “Moça”, lançada em 1975 e responsável pelo seu primeiro sucesso, além de “Gostosa”, “Safada” e o hit “Fogo e Paixão” são algumas das composições que farão parte das quase duas horas de apresentação.

No palco, será acompanhado apenas por um músico, Calunga, que, segundo Wando, “toca tudo”. E ele, o próprio? “Ah, eu toco violão, converso com as pessoas, dou calcinhas, aconselho os homens sobre as mulheres. Quem for, não vai se arrepender”. Para o público feminino, o convite é pouco modesto: “Uma mulher que nunca assistiu ao show do Wando nunca passou pela vida”. O recado está dado.

Comportamento - O carisma do músico, que não dispensa bancar o tipo conquistador no palco e não abre mão de frases de efeito, é uma estratégia inteligentemente utilizada ao longo dos anos. Wando não se limitou a cantar, criou um personagem. A performance é sucesso inegável entre muitas mulheres: elas acompanham as canções em coro, dançam e gritam, quando não se descabelam. Segundo o artista, sua música não tem um endereçamento muito definido. É feita para as ouvintes de qualquer classe e idade. A única ressalva: elas precisam ter afinidade com o tema amor.

“Componho para as mulheres sem distinção alguma, porque todas elas têm o mesmo tipo de desejo. Algumas mais, outras menos. Algumas são loucas (risos)”.Quanto ao homens, o cantor garante que também conquistou a simpatia. “Antes, eles me odiavam. Hoje, são meus amigos. Tem homem que vai para a frente do palco e pede calcinha. Imagino que seja para presentear a mulher ou namorada deles”, diz, sobre a estratégia de marketing de trocar as peças com o público, criada com o lançamento do álbum “Tenda dos Prazeres” (1990).

A inusitada ideia, aprovada por alguns e reprovada por muitos outros, já lhe rendeu uma coleção de mais de 15 mil lingeries. Por ano, são recolhidas, em média, 500. Em alguns shows, porém, a prática é proibida por organizadores. “No começo, fui muito criticado. Ainda sou censurado, mas de qualquer forma é interessante. Alguns pedem para não jogar, mas quando não vai de um lado, vem do outro. É uma censura meio burra”.

Mais – O show que Wando traz a Salvador é apresentado semanalmente no bar Brahma, em São Paulo, e em outras cidades do país nos finais de semana. Na capital paulista, a festa tem lotado o espaço e os planos de realizá-la por nove semanas acabaram sendo modificados. Agora, por conta do movimento, os shows que aconteceriam até julho, seguem até dezembro.

Depois, continuará com o evento em outras capitais do país. Atualmente, faz em média, 14 shows por mês. Segundo Wando, os convites são maiores em algumas épocas, como agora. Além das apresentações, Wando vem compondo canções que devem fazer parte de um álbum de inéditas que pretende trabalhar. Ainda não há data para lançamento, mas a divulgação provavelmente será feita pela internet.

Assim como outros artistas que não tem a mídia como grande aliada, deve recorrer à rede para mostrar as novas composições. “ Acho que o mercado não favorece em nível de lançamento. Quero encontrar uma forma melhor para alcançar as pessoas”.



Veja vídeo de Wando cantando "Fogo e Paixão":







Serviço: show de Wando

Quando: Dia 25 de setembro (sábado), 21h

Onde: The Best Beach, Avenida Beira Mar, 449,Praia da Ribeira

Quanto: R$30 (pista) e R$ 50 (camarote)

