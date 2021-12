Wando e Benito Di Paula fazem show em Salvador

>> Clique aqui e confira outras opções no roteiro de música

O público baiano poderá relembrar sucessos da música romântica dos anos 80 e do samba dos anos 70 em setembro com os shows que Benito Di Paula e Wando farão na capital baiana nos dias 12 e 25 deste mês, respectivamente.

Benito de Paula se apresentará no Cais Dourado e contará ainda com convidados especiais, como os grupos Movimento, Papo de Samba e Fora da Mídia. As canções "Charlie Brown", "Mulher Brasileira" e"Retalho de Cetim" estarão no repertório. Os ingressos custam R$ 45 (pista individual) e R$ 80 (camarote individual) e estão sendo comercializados nos balcões dos shoppings.

Wando desembarcará na capital baiana para apresentar grandes sucessos da sua carreira na casa de shows The Best Beach (Ribeira). Os ingressos custam R$30 (pista) e R$ 50 (camarote) primeiro lote (até o dia 10/09) e estão à venda nos balcões dos shoppings, Restaurante Recanto do Boca e no local. A festa contará ainda com o som de Paulinho DJ.



| Serviço |

>>Benito Di Paula, Movimento,Fora da Mídia e Papo de Samba

Onde: Cais Dourado (Comércio)

Quando: 12 de setembro (domingo), a partir das 15h

Quanto: R$ 45 (pista individual), R$ 80 (camarote individual)

>>Wando, Paulinho DJ e convidados

Quando: Dia 25 de setembro (sábado), 21h

Onde: The Best Beach, Avenida Beira Mar,449,Praia da Ribeira

Quanto: R$30 (pista) e R$ 50 (camarote) primeiro lote (até o dia 10/09)

