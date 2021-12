Wanderley Cardoso substitui Jerry Adriani em shows na capital baiana

Ídolo da Jovem Guarda, o cantor Wanderley Cardoso substituirá Jerry Adriani, que está internado por causa de uma trombose nas pernas, nos shows que serão realizados em Salvador nos dias 10, 11 e 12 de março, às 20h30, no Café-teatro Rubi, que fica no Sheraton da Bahia Hotel, no Campo Grande.

Jerry Adriani segue em observação no Hospital Vitória, na Barra da Tijuca (Rio de Janeiro). O boletim médico informa que seu estado de saúde é "estável". Ele está se comunicando normalmente e, na manhã de segunda-feira, 6, fez questão de gravar um vídeo para tranquilizar os fãs.

Wanderley, que já tinha uma festa agendada no Rio para comemorar seu aniversário no dia 10, em função do ocorrido cancelou o evento e fez questão de homenagear o amigo e, também, comemorar 50 anos de carreira e 72 de idade na companhia dos fãs baianos.

Nas apresentações, Wanderley terá um setlist especial com grandes sucessos de sua época da Jovem Guarda, além de músicas inéditas do seu último álbum, onde revisita clássicos da música italiana. Entre as canções, destacam-se 'O Sole Mio', 'Roberta e Volare'. Ele também divide os vocais nas músicas 'Caruso' e 'Io Che Non Vivo Senza Te' com a cantora Day Cardoso.

Serviço

O quê: Wanderley Cardoso

Quando: 10, 11 e 12/3 (sexta, sábado e domingo)

Onde: Café-Teatro Rubi – Sheraton da Bahia Hotel

Horário: 20h30

Ingressos: R$ 120,00 / Nas bilheteria do Café Teatro Rubi – Sheraton da Bahia Hotel de 2ª a sábado, das 14h às 19h Tel: (71) 3013-1011 (em dias de apresentação, até as 20h30) ou pelo site: www.compreingressos.com

Mais informações: (71) 2626-0032

