Wander Wildner atende aos fãs e reúne os hits da carreira

Vinte anos depois da estreia solo com o clássico álbum Baladas Sangrentas (1996), o Rei do Punk Brega Wander Wildner revisita os clássicos de sua discografia no CD ao vivo Wanclub: Música para Dançar - Volume 59. Apesar de ser gravado ao vivo, Wander e sua banda gravaram as faixas na tranquilidade de um estúdio em Porto Alegre, sem a presença (e a gritaria) de uma plateia.

Quem ganha é o ouvinte, que pode ouvir, sem interferência, os ótimos novos arranjos para pérolas do rock brasileiro como Um Lugar do Caralho, Eu Tenho Uma Camiseta Escrita Eu Te Amo, Eu Não Consigo Ser Alegre o Tempo Inteiro, Quase um Alcoólatra e Bebendo Vinho, entre outras.

Lançado e distribuído pela Deck, Wanclub é também a primeira experiência do veterano punk gaúcho com crowdfunding. Financiado por 417 fãs que têm seus nomes eternizados no encarte do CD, o projeto via plataforma Kickante levantou R$ 48 mil. "O projeto é baseado nessa ideia de fazer um disco para os fãs, com as músicas que eles mais gostam", afirma Wander, por telefone.

"Na verdade, foi uma amiga minha que me perguntou por que eu não tocava mais algumas músicas no show. Falei que elas não representam mais pra mim como na época (em que foram feitas). Aí ela disse que os fãs adoram. E que são eles que pagam ingressos e compram discos", diz.

A chamada da amiga fez efeito e Wander se rendeu à ideia de um álbum pensado e feito para os fãs. "Me dei conta dessa verdade. O artista está sempre querendo promover as músicas mais novas, mas o público gosta é das que eles gostam, mesmo. Aí resolvi regravar as mais antigas e perguntei (no Facebook) quais eles queriam no disco", diz o ex-Replicantes.

Hits rearranjados

No estúdio, Wander e sua banda, Os Comancheros, retrabalharam os arranjos de canções já bem conhecidas dos fãs, dando-lhes novo relevo. Bebendo Vinho virou um animado ska com direito a solo de kazoo (espécie de apito) de Wander. Eu Não Consigo... ganhou um toque David Bowie graças ao elegante sax de King Jim. Já Arthur de Faria tocou acordeom em Amigo Punk e Rodando El Mundo.

Eterno punk, Wander diz que não houve "preocupação nenhuma" em relação às novas roupagens. "Foi tudo feito junto com a banda, pessoas amigas que tocam há muito tempo comigo. Algumas já estavam diferentes no show. Em outras, mexemos mais", diz.

Lançado em Porto Alegre com um show no tradicional Bar Opinião no último dia 10, Wanclub já tem show marcado em Salvador, onde ele conta com fidelíssima plateia: 16 de junho, no Portela Café. Como não é possível viajar com a banda, aqui ele se apresenta (bem) acompanhado dos irmãos Rogério e Rodrigo Gagliano, da banda de surf rock Ivan Motosserra.

"É impossível viajar com a banda. Não tenho um grande público que pague os custos de passagem, hospedagem, alimentação e cachê dos músicos. No máximo, consigo ir com eles até São Paulo", diz. "Então, a maneira de fazer mais shows é eu sozinho, ou acompanhado de bandas locais. O que é muito bacana também, pelo menos eu viajo e faço bastante show pelo Nordeste", acrescenta.

Ainda assim, é sacrificada a vida do artista independente: "Mesmo pelo Sul, é difícil. Meu público é cada vez menor. Sobrevivo por que me mexo, fazendo show por bilheteria. Me arrisco o tempo todo. O sistema não é justo e vai ser cada vez mais assim", conclui.

