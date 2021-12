Wanda Sá celebra 50 anos de carreira com álbum ao vivo

Bastam um banquinho, um violão e alguns amigos para Wanda Sá mostrar de que lugar canta. Em Wanda Sá Ao Vivo, a cantora apresenta clássicos de diferentes fases da bossa nova.

O lançamento da Biscoito Fino, que ganhou versões em CD e DVD, comemora os 50 anos do início da carreira, que aos 16 anos teve Roberto Menescal como professor de violão.



"Esse período teve uma interrupção, porque fiquei 13 anos longe da música. Depois de casar, em 1969, fui morar nos Estados Unidos e preferi ficar lambendo a cria", conta a artista, que teve três filhos com o também músico Edu Lobo.

Segundo ela, os cinco primeiros anos de carreira foram decisivos para a trajetória que retomaria na música anos depois. Neste período, ela lançou o LP Wanda Vagamente (1964) e mais três americanos que permaneciam inéditos no Brasil até ano passado quando saíram no box Bossa Nova - Anos 60, produzido por Marcelo Fróes.

"Esse princípio foi muito rápido, muita coisa aconteceu e me projetou para sempre. Foi difícil o recomeço na década de 1980, mas aí eu olhei ali pro meu lugarzinho, ninguém tinha ocupado. Fui devagarzinho, sentando ali, ocupando ele de novo e ali estou até hoje".

Essência



A essência do novo trabalho tem como base dois dias de show no Espaço Tom Jobim, no Rio de Janeiro, com participação de Marcos Valle, Carlos Lyra e João Donato.

No repertório, Wanda Sá recupera canções que remetem às origens da bossa, como O Que É Amar (Johnny Alf), Ciúme (Carlos Lyra), Minha Saudade (João Donato e João Gilberto).

Músicas e compositores das fases posteriores do movimento também não poderiam ficar de fora. Assim, a artista interpreta à sua maneira Discussão e Samba de Uma Nota Só (Tom Jobim e Newton Mendonça) e o afro-samba Consolação (Vinicius de Moraes e Baden Powell).

Wanda Sá traz ainda E Nada Mais (Durval Ferreira e Lula Freire), da segunda geração de compositores da bossa, e de seu próprio repertório Vagamente (feita para ela por Roberto Menescal e Ronaldo Bôscoli).

"Fiz um apanhado das coisas que eu vinha fazendo, não foi difícil, pelo contrário, o repertório já estava meio pronto", conta com a mesma simplicidade com a qual foi levando a carreira.

Wanda Sá Ao Vivo apresenta ainda a inédita Pra Sempre (bossa-bolero de Donato e Lyra) e Novo Acorde (parceria da cantora com Marcos e Paulo Sérgio Valle), que ainda não havia sido gravada no Brasil.

"Fiquei felicíssima, porque uma música dos dois resumia um pouco da minha história, já que Carlinhos (Lyra) foi meu professor de violão e Donato também faz parte da minha história".

Além de mostrar em imagens a atmosfera bossa-novista recriada em cena, o DVD inclui como diferencial A Rã (Donato e Caetano Veloso), Cartão de Visita (Lyra e Vinicius), Água de Beber (Tom e Vinicius) e as versões de Por Causa de Você, Menina e Chove, Chuva (Jorge Ben).

"Ao mesmo tempo que aqui a bossa nova entrou num lugar de prestígio, ela não está de jeito nenhum prestigiada como é fora do Brasil. Existe sim um respeito, a gente consegue trabalhar pouca coisa, muito menos do que a gente poderia", analisa.

Tanto no CD quanto no DVD, Coração Sem Saída/Spring (Dori Caymmi e Paulo Cesar Pinheiro/Dori e Tracy Mann) e Caminhos Cruzados (Jobim e Mendonça) entram como faixas bônus gravadas em estúdio com a participação de Jane Monheit e Dori Caymmi.



A cantora norte-americana de jazz também canta com Wanda Inútil Paisagem/If You Never Come To Me (Jobim e Aloysio de Oliveira / Ray Gilbert). "Os dois estavam de passagem para shows no Rio. Tudo foi uma coincidência feliz".

