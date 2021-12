Waltercio Caldas traz a Salvador a exposição "Paisagens, ETC"

Confira outras exposições que estão em cartaz na cidade

Assim como metal, tinta, madeira ou papel, o ambiente também entra na lista de elementos que Waltercio Caldas considera imprescindíveis à composição de uma obra de arte. Não por acaso, a concepção da mostra "Paisagens, ETC", que será inaugurada sexta-feira, no Palacete das Artes Rodin Bahia, começou com uma visita de reconhecimento ao local.

“Considero o espaço da exposição como elemento poético. Para mim, o prazer do trabalho continua na montagem”, explica o artista, que no museu baiano levou em consideração particularmente a proporção entre as salas dedicadas à arte contemporânea. “Cada sala tematiza um assunto. Considerei que elas se relacionam de tal maneira que poderiam construir uma narrativa”, acrescenta Caldas, que terá seus trabalhos expostos na Bahia pela primeira vez.

Reverência a Rodin – A mostra dá continuidade ao programa Quarta Dimensão, promovido pela Diretoria de Museus do Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia, que estreou nomês de abril com Eternamente Agora – Um Tributo a Mário Cravo Neto.

A iniciativa, que contará ainda com participação de Tunga e José Resende, aposta na relação de artistas contemporâneos com o legado artístico deixado por Auguste Rodin.

Uma homenagem ao célebre escultor francês se destaca entre as quatro obras inéditas que Waltercio Caldas está trazendo. Trata-se de Rodin sem Bronze, resultado do impacto que o artista carioca levou de sua visita a Auguste Rodin: Homem e Gênio – até outubro de 2012, 62 trabalhos estarão no Palacete das Artes, em regime de comodato entre a Secretaria de Cultura do Estado da Bahia e o museu Rodin Paris.

|Serviço|

O quê: exposição Paisagens, etc – de Waltercio Caldas

Quando: abertura na sexta, 18, para convidados. Aberta ao público sempre de terça a domingo, das 10h às 18h, até 15 de agosto

Onde: Palacete das Artes Rodin Bahia, na Graça

Quanto: entrada franca

Mais informações: 3117-6982 / www.walterciocaldas.com.br

