Wagner Moura lança a série Narcos em Salvador

O ator Wagner Moura lançou Narcos em Salvador, no restaurante Amado, na noite desta quinta-feira, 13. A série da Netflix mostra a história do traficante colombiano Pablo Escobar (interpretado por Moura) e do cartel de drogas do fim dos anos 80. "Estou muito orgulhoso pelo trabalho e feliz por estar em Salvador. Quero que a galera daqui veja o resultado final", afirmou, garantindo que a série "tá massa". Ele já assistiu seis dos 10 episódios da primeira temporada de Narcos, disponível no serviço de streaming a partir do dia 28 de agosto.

Narcos foi filmada na Colômbia, com elenco formado por atores do México e do país de Pablo Escobar, como o colombiano Juan Pablo Raba (El corazón del océano), a mexicana Stephanie Sigman (007 Contra Spectre) e ator porto-riquenho, Luis Guzman (Boogie Nights). Trabalhar com latinos foi uma das dificuldades de Moura, por conta do idioma. "Não sabia falar espanhol. Tive que aprender para o papel", disse.

O contato com atores de outras nacionalidades da América Latina foi um dos pontos positivos do processo. "Encontrei atores que são os melhores do México e da Colômbia, mas não os conhecia. Tive vergonha disso. A gente, no Brasil, é muito ilhado. Eu me senti mais do que um brasileiro, me senti um latino americano", afirmou.

Defensor da legalização das drogas no Brasil, Wagner disse que aceitou o papel principalmente por trabalhar mais uma vez - a quarta - com José Padilha (Tropas de Elite 1 e 2), que dirige os dois primeiros episódios. "Temos diversas afinidades, inclusive a política. Todo trabalho que ele faz, pensa e mim, e eu sempre tenho ele na cabeça também", revelou.

Mais uma temporada?

"A série fala sobre as várias camadas do tráfico, não só os vilões e os mocinhos, além de detalhes sobre Escobar", explicou Tiago Lopes, diretor de marketing da Netflix Brasil. Ainda não foi garantida uma segunda temporada da série, mas Lopes não descarta esta opção. "Gostamos de contar boas histórias, e Narcos é uma delas, além de ter um universo que pode se estender", revelou.

A presença de Moura no elenco foi um dos motivos do lançamento em Salvador. "Nós quisemos fazer algo diferente e fora do eixo Rio-São Paulo. Salvador foi uma escolha por ser um dos mercados importantes, além das outras capitais", afirmou Amanda Dávila, gerente de comunicação da Netflix Brasil.

Confira trailer da série

Bruno Porciuncula Wagner Moura lança a série Narcos em Salvador

