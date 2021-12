Wagner Moura é pai pela segunda vez

Na noite desta terça-feira, 20, nasceu o segundo filho do ator Wagner Moura, na maternidade Perinatal, em Laranjeiras, no Rio de Janeiro. Sua mulher, a fotógrafa Sandra Delgado, deu à luz um menino, que recebeu o nome de Salvador, segundo informações da coluna 'Retratos da Vida', do jornal Extra. Os dois já são pais de Bem, de 3 anos.







Ainda segundo a coluna, o ator chegou sem chamar a atenção com a mulher e pediu que os funcionários não falassem sobre o nascimento do filho. Salvador nasceu de parto normal, às 22h53, pesando 2,975 quilos e medindo 48 centímetros.









