A Netflix divulgou nesta quarta-feira, 15, o primeiro trailer de Narcos, série de dez episódios com a direção de José Padilha e com Wagner Moura como Pablo Escobar. Assista abaixo:

Da redação Wagner Moura é Pablo Escobar no trailer de Narcos; assista

Narcos narra histórias reais dos chefões do tráfico de drogas no final dos anos 80 e os esforços realizados pela lei para detê-los. A série mostra com detalhes o choque entre as forças em conflito - legais, políticas, policiais, militares e civis - que culmina em um esforço para controlar a "commodity" mais poderosa do mundo: a cocaína.

Além de Wagner Moura, a série tem no elenco Boyd Holbrook (Garota Exemplar) e Pedro Pascal (Game of Thrones), que interpretam os agentes reais da DEA, Stephen Murphy e Javier Peña.

Todos os episódios vão estar disponíveis no serviço de streaming no dia 28 de agosto.

