Wagner Moura e 'Narcos' são indicados ao Globo de Ouro 2016

A série Narcos e o ator brasileiro Wagner Moura - que interpreta Pablo Escobar na produção do Netflix - foram indicados ao Globo de Ouro 2016, um dos prêmios mais importantes da indústria do entretenimento em Hollywood. O anúncio foi feito nesta quinta-feira, 10, nos Estados Unidos e transmitido ao vivo pela web. A cerimônia de premiação com o anúncio dos vencedores ocorre no dia 10 de janeiro de 2016.

The Revenant, de Alejandro González Iñarritu, Mad Max - Estrada da Fúria, Carol, O Quarto de Jack e Spotlight concorrem na categoria principal, de Melhor Filme de Drama.

Cate Blanchett e Rooney Mara foram indicadas ao prêmio de melhor atriz, e Bryan Cranston e Leonardo DiCaprio ao de melhor ator.

A lista das principais categorias são as seguintes:

Melhor atriz - Drama

Cate Blanchett

Brie Larson

Rooney Mara

Saoirse Ronan

Alicia Vikander

Melhor ator - Drama

Bryan Cranston

Leonardo DiCaprio

Michael Fassbender

Eddie Redmayne

Will Smith

Melhor diretor

Todd Haynes (Carol)

Alejandro Innaritu (O Regresso)

Tom McCarthy (Spotlight)

George Miller (Mad Max)

Ridley Scott (Perdido em Marte)

Melhor roteiro

O quarto de Jack

Spotlight

A grande aposta

Steve Jobs

Os 8 odiados

Melhor filme de comédia ou musical

A grande aposta

Joy

Perdido em Marte

A espiã que sabia de menos

Descompensada

Melhor filme estrangeiro

The Brand New Testament

O Clã

The Fencer

Mustang

Filho de Saul

Melhor animação

Anomalisa

O Bom Dinossauro

Divertida Mente

Snoopy e Charlie Brown - Peanuts, o filme

Shaun, o Carneiro

Melhor ator de série de TV dramática

Wagner Moura

Jon Hamm

Rami Malek

Bob Odenkirk

Liev Schreiber

Melhor atriz de série de TV dramática

Caitriona Blafe

Viola Davis

Eva Green

Taraji P. Henson

Robin Wright

Melhor série de TV - drama

Empire

Game of Thrones

Mr. Robot

Narcos

Outlander

