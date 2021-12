Wagner Moura diverte apresentador americano em entrevista

O ator baiano Wagner Moura, que concorre ao Globo de Ouro de melhor ator, em cerimônia que acontece neste domingo, foi entrevistado no The Tonight Show, nesta sexta-feira, 8, e divertiu o apresentador Jimmy Fallon.

À vontade, o baiano contou falou sobre sua primeira visita a Los Angeles, revelou que não entendeu as regras dos cassinos e admitiu ter perdido US$ 60 jogando, o que arrancou risadas do apresentador e da platéia.

Além disso, Wagner disse que aproveitou a ocasião para pedir a mulher, a fotógrafa Sandra Delgado, em casamento, mas não foi bem sucedido. "Ela disse: 'que ridículo'", contou aos risos.

Wagner também falou do papel que o colocou na disputa do Globo de Ouro. Divertido, brincou que não acreditou ao receber o convite pois estava 18 quilos mais magro e não falava uma palavra em espanhol. "Foi um erro de elenco".

Acompanhe o vídeo:

Da Redação

