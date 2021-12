Wagner Moura dirigirá clipe de Vanessa da Mata

O baiano Wagner Moura fará a direção de um clipe da cantora Vanessa da Mata, segundo informações publicadas nesta terça-feira, 15, na coluna de Mônica Bergamo, no jornal Folha de S. Paulo. De acordo com a publicação, o ator dirigirá o vídeo da canção “Te Amo”, composição da cantora, no dia 28 de fevereiro, no Rio de Janeiro.

Protagonista de “Tropa de Elite”, Wagner Moura fará um trabalho de direção pela primeira vez. Além dos filmes de José Padilha, o ator baiano já atuou em diversos longas brasileiros, como “Cidade Baixa”, “Carandiru”, “Ó Paí, Ӕ, “Romance” e “Homem do Futuro”, dentre outros.

