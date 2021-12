Vozes femininas na Terça do Olodum

As vozes femininas de Margareth Menezes, Gilmelândia e Wil Carvalho se juntarão as de Satyra Carvalho, Mateus Vidal, Lazinho e Narcizinho para mais uma edição da Terça do Olodum. O evento acontece nesta terça-feira, 20, a partir das 20 horas, na Praça Tereza Batista, com meia promocional a R$ 60.

No show, a banda vai apresentar sua versão para Non, Je ne regrette rien, eternizada na voz da francesa Edith Piaf.

