"Vou emendando um projeto no outro", diz Mana Bernardes

A artista plástica, designer e poetisa de 32 anos Mana Bernardes, recém-completados, é simpática e muito segura quando falou de sua vida, projetos e realizações. Embora esteja trabalhando muito, Mana Bernardes falou que está muito feliz! Casada com o ator Paulo Betti, sua vida vai de vento em popa.

Fale um pouco sobre a sua vida.

Comecei muito cedo. Aos 7 anos de idade comecei a fazer colar. Sou de uma família de artistas. Minha mãe é socióloga e trabalha com questões indígenas. Então como ela trabalha com as histórias indígenas, nós sempre tínhamos índios em casa. Além disso ela é parteira também. Enfim , é uma artista múltipla: poeta e calígrafa. Essa coisa de eu gostar de caligrafia veio dela. Meu avô também era sociólogo. Há 7 anos morreu meu pai, que era diretor de cinema focado na questão do Brasil. Desde criança, eu sempre viajei pelo Brasil, acompanhando meu pai nas filmagens. Com isso, ele fez um banco de imagens brasileiras. E tenho muita sorte de ter em casa uma família de mestres e orientadores pois já nasci nesse meio: indo para sets de filmagens, e acompanhando minha mãe que trabalhava dentro de comunidades, de favelas ou com índios. Tenho 5 irmãos de uma família atual: dessas que tem um irmão por parte do primeiro casamento da minha mãe; um irmão por parte de pai e mãe e 3 irmãos que são do último casamento do meu pai. Eles são completamente presentes na minha vida. E quando nasceram , eu já era adulta, eles me chamam de ' irmãe'. Com 7 anos comecei a fazer colares de miçangas. Foi numa viagem que fiz com meu pai para a Bahia, era Icaraí, e como tinha um amigo sociólogo que trabalhava com os índios Pataxós. E ficamos muito próximos desses índios. Nessa ' viagem' percebi o encanto da questão indígena de fazer seus próprios objetos, com os materiais do seu entorno. Quando voltei passei a repara nas coisas do meu entorno como o ' prateadinho' da cartela do cigarro do meu pai. Comecei a amassar aquilo e a fazer os meus colares. Passei a me preocupar com a questão das coisas do entorno. Se os índios pegavam as escamas do peixe, a espinha do peixe, o couro do peixe, a fibra para a cestaria , as sementes e transformavam tudo em objetos necessários para a subsistência. Porque eu não podia pegar as coisas ao meu redor? Aí eu comecei a criar relações com o padeiro e pedir as sobras do papel que ele embrulhava o pão. Cheguei para o açougueiro , e pedi também o papel que sobrava de embrulhar a carne. Foi quando desisti dos papéis de carta da Hello Kitty e a querer fabricar meus próprios papéis de carta. Minha mãe passava a tarde inteira comigo me ajudando a fazer papéis de carta reciclados, que eu pegava do padeiro, do açougueiro... e com isso comecei a criar novas relações e a perceber, desde pequena, que essa questão de pegar os materiais do entorno, de entender as potencialidades do entorno é uma forma de criar relações com o meio que a gente vive. E, hoje em dia, nós vivemos numa sociedade absolutamente solitária, onde ninguém cria relação com o meio, onde ninguém sabe das potencialidades do entorno, cada um vive na sua toca e se fecha. Fazia colares, botava barraquinha para vender em frente ao meu prédio. Fiquei amiga das costureiras que trabalhavam em frente a minha casa, e fabricavam biquínis. Então eu pegava as sobras de overloque, de lycra, e fazia tiaras. Com 12 anos , tive um problema grave de saúde. Fiquei dois anos sem poder ir à escola. Uma infecção intestinal que foi aumentando e ninguém sabia diagnosticar direito. Para me ajudarem, meus pais construíram um atelier enorme, cheio de coisas, de livros, e me deixaram mergulhar nesse universo da manufatura dos colares, que comecei a fazê-los profissionalmente. A Marília Carneiro, figurinista da Globo, comprava os meus colares e colocou na novela " Quatro por Quatro", que tinha a Letícia Spiller, que fazia a Babalu, e usava todas as minhas ' bijoux' . Foi o maior sucesso! Eu tinha 12 anos e já vendia para lojas como a Cantão, para a Redley, para a Wöllner e outras lojas. Todos ajudavam: meus primos produziam para mim, minha avó embalava e a gente fornecia.

Legal, não?

Aí eu fiquei completamente boa. Achei que tinha uma missão: passar isso adiante porque de uma certa forma, da manufatura, dessa outra dimensão do tempo, de estar com as minhas mãos, a invenção. Teve uma pedagoga, Iolanda Silva, que era amiga da família, e vinha sempre me visitar no hospital, ela me perguntou se eu não queria dar aula. Respondi que queria. Pensei muito e aos 14 anos tive a minha primeira turma. Eu não tinha peito, era mínima e magra. Quando entrei na sala, senti que era aquilo que eu queria fazer.Botei todo o mundo para dar as mãos e fazer uma roda. Ela trabalhava no Museu da República, que era o local desse projeto, e fiquei lá durante 8 anos. Formei 500 meninos. Com 20 anos de idade, eu já tinha formado 500 meninos com uma metodologia própria, que eu desenvolvi para trabalhar com eles. E aí , parti para um voo mais autoral, precisava sair daquela instituição, e dentro desses ambientes pedagógicos, desenvolvi uma marca que tem o meu nome- Mana- que é de joias feitas com materiais cotidianos. Passei a fornecer para as principais lojas de Museus do Brasil e para o Moma , de Nova York. Vendo para algumas lojas fora, na Alemanha e em Portugal. Hoje, tenho essa marca há mais de 10 anos que leva o meu nome e cujo slogan é ' Poder de Transformação é a Jóia do Ser Humano'. A embalagem é uma cápsula que se abre, e ela explode. São mais de 70 jóias que são vendidas na loja do Museu Inhotim , na loja do MAR, na loja do MAM, lojas de Museus, de Design, e de multimarcas como na loja Dona Coisa ( Jardim Botânico), Mutações. Eu já não crio joias há uns 5 anos, elas já foram maquetes do que eu faço hoje. Vou emendando um projeto no outro. Atualmente estou fazendo 5 projetos.

Como você dá conta de tudo?

Acordo às 300 hrs da manhã para anotar uma coisa de um projeto. Um ano depois que eu tinha desenvolvido essa marca, fui convidada a dar aulas no Acre, para entrar no Amazonas, dando aulas para artesãos. Eu estava contestando muito a questão do que significa você dar aula para uma pessoa sem saber se ela está no seu momento de vida de absorver aquilo. Uma aula pode ser uma imposição. Às vezes você estuda uma coisa que não tem nada a ver com seu momento de vida. Sou formada em Arteterapia.Desenvolvi uma metodologia própria para dar aula no Acre. Fiquei 3 meses escrevendo a metodologia própria chamada ' História de vida através do objeto, História do objeto através da vida". Antes de qualquer coisa, eu ouvia a história das pessoas. Foi quando desenvolvi uma técnica que era : dar um arame flexível, um papel e uma caneta para cada pessoa. No primeiro minuto do primeiro encontro, pedia que cada pessoa escrevesse uma síntese da história da sua vida no papel e fizesse uma forma nesse arame. Essa metodologia tem mais de 10 anos. Viajo o Brasil inteiro trabalhando com esse método. Atendendo a Universidades de Design, e a Ongs. Já trabalhei numa Ong dentro de um Hospital Psiquiátrico, com diversos tipos de grupos. Desde o POP até um hospital psiquiátrico, uma ONG de artesanato de desenvolvimento sustentável e isso é muito rico!! A partir do momento que a getne pode ser autor da nossa própria vida, assumir a autoralidade da nossa história, a gente assume a autoralidade de qualquer desenvolvimento de design, de objeto. Digo que é uma terapêutica do design. E O ápice dessa meto foi quando a primeira dama de Canoas, no Rio Grande de Sul, me convidou para realizar o Natal de sua cidade. Disse para Taís que eu não era cenógrafa e não tinha nenhuma relação profunda com o Natal. A minha família não era católica e acho que dezembro é um mês super tenso devido ao consumo. Percebi que era uma oportunidade emotiva muito grande. Aí desenvolvi uma segunda metodologia chamada ' Mapa de portencialidades e articulações", que era para ver o lugar e suas potencialidades . Montei para ela um sistema chamado ' Natal da transformação cidadão aprende transformando a cidade', onde selecionei 100 mulheres. Eu as coloquei dentro de uma universidade fazendo o mapa da cidade de Canoas. Entendi que era uma cidade muito universitária e ao mesmo tempo era dormitório de pessoas que trabalhavam em Porto alegre. Casei essas duas comunidades e me passei 6 meses nessa cidade, com uma cenógrafa, que é baiana, chamada Ana Khalil, que me deu todo o suporte cenográfico, e um artista plástico chamado Peu Mello. Fizemos um Natal de transformação baseado na história da vida dessas 100 mulheres , que me contaram suas histórias, e desenvolveram o processo autoral: elas desenvolveram enfeites autorais para a cidade, e reproduziram esses enfeites até atingir 6.000. O mais bonito desse processo foi que agradou muito. E o melhor foi saber que com esse projeto se construiu uma cultura de artesanato de pet, de lixo, nessa cidade. Esse sistema foi um sistema de política pública onde eu sentei com o secretário de Cultura, o secretário de Urbanismo e da Educação, e montei um sistema das escolas públicas arrecadarem as garrafas desde julho. E mandarem para o projeto e a escola que mais arrecadasse, ganhava uma pintura nova na escola. Agora, estou preparando uma exposição para o MAM Rio, que vai ser daqui a um ano, onde vou trabalhar com essa metodologia e 40 mulheres.Vou ocupar o Museu desta forma: durante 3 meses eu vou ficar com essas 40 mulheres e elas vão me contar histórias focadas em dramas amorosos, avós e vestidos. Vou apoiá-las no processo autoral delas e elas vão ocupar metade do museu. E assim elas vão me apoiar construindo uma grande obra minha e vamos fazer esta exposição como um processo aberto onde as pessoas podem visitar durante a execução. Vamos ter uma série de vídeos num site que vai acompanhar todo o processo vivo. Acabei de lançar uma linha para a Tok&Stok, onde passei um ano fazendo, e são mais de 30 objetos . É uma linha de vidro reciclado chamada " Flutuantes" com 15 peças. São jarras, copos, saladeiras, potes, e tudo tem essa coisa do menor ponto de apoio que sustenta em pé. E está arrebentando de vender!! As duas coleções que lancei tanto em São Paulo como no Rio estão fazendo o maior sucesso. Teve uma performance degustativa para que as pessoas pudessem degustar a alimentação que adoro, que é a ' raw food' , alimentos crus que gosto há muito tempo. Sou vegetariana. Mas como um peixinho de vez em quando. Mas esse tipo de comida , crua, me sinto mais forte. Não como alimentos processados como pão, queijo, manteiga. Tenho uma designer gourmet que para mim é o topo dessa alimentação. Ela mora no Leblon e se chama Inês Braconnot .

Ela foi minha colega do Colégio São Paulo.

Ela fez a performance comigo. Estou preparando a próxima coleção da Tok&Stok que vai ser de móveis. Já estou mergulhada nisso. Estou fazendo uma exposição em Recife, chamada " Ocos", na galeria Amparo 60, que é uma galeria linda da Lúcia, filha da arquiteta Janete Costa. A exposição foi até o dia 10 de novembro e tratava da questão do vazio. Tenho outro projeto ainda em Recife, lugar que gosto muito porque passei a minha adolescência lá. Tenho um projeto da NATURAonde vou desenvolver um manual poético para uma marca da Natura, junto com o Fred Gelli, que é um designer da Tátil. Estou fazendo um mapa de potencialidade de articulações para o Instituto Shopping Recife - um projeto lindo. O shopping fica ao lado de uma favela ' Entra pulso'. Foi montado um Instituto dentro dessa comunidade. E entre o shopping e a comunidade existe um potencial enorme. Você tem todas as cenografias do shopping podem ser manufaturadas pela comunidade. Estou costurando as relações de potencial entre a favela e o shopping que precisa de vários projetos criativos. Estou trabalhando a questão autoral da comunidade. A gente organizou um Sarau que seria o Sarau do Entra, que eles estão fazendo todo o mês. Está sendo um sucesso! Como o shopping tem 6 toneladas de papelão por semana que são descartados pelas mais de 500 lojas, vamos fazer uma linha de mobiliário de papelão, feito pela comunidade.

