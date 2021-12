Votação do Plano Estadual de Cultura depende de quorum na AL

O setor cultural baiano espera assistir ao clímax de uma trama que vem sendo tecida desde 2005: o Plano Estadual de Cultura (PEC), que está na fila de votações da Assembleia Legislativa da Bahia. Adiado duas vezes em menos de dez dias, o "final feliz" ganhou novo capítulo que provavelmente deve se desenrolar esta semana.



A dificuldade do governo em emplacar a pauta deve-se ao esvaziamento da assembleia por conta da campanha eleitoral. A situação coloca a Secretaria da Cultura do Estado (Secult) numa corrida contra o tempo. Depois de aprovado, a coordenação executiva, composta por membros indicados pela Secult, com a participação do Conselho Estadual de Cultura (CEC) e representantes do setor cultural, terá até 180 dias para fixar as metas do PEC.



"Se for aprovado agora, a gente consegue com tranquilidade (cumprir o prazo antes do final da gestão), se não for, fica difícil", afirma o secretário de Cultura do estado, Albino Rubim.

Segundo Rubim, aliados e oposição estão unidos pela causa. "O quorum é a dificuldade. O plano traz diretrizes gerais de orientação, nós já conversamos com deputados, lideranças e outros segmentos. A cultura dá a possibilidade de concordância de pensamento. Guilherme Bellintani (titular da Secretaria do Desenvolvimento, Turismo e Cultura, de Salvador), inclusive, entrou em contato com os setores de oposição da ALBA pedindo que fosse aprovado, porque importa muito para o município".



Assim como o Plano Nacional de Cultura (PNC), aprovado pelo Congresso Nacional em 2010, o PEC tem vigência de dez anos e dá estabilidade às políticas culturais do estado. Suas metas são uma forma de compromisso com a política cultural e podem ser cobradas pela sociedade.



O plano é um dos elementos previstos pela Lei Orgânica da Cultura do Estado da Bahia (Lei nº 12.365) , sancionada em 30 de novembro de 2011, que institui o Sistema Estadual de Cultura. Na Bahia, a construção do PEC teve como base discussões realizadas nas conferências estaduais de cultura (2005, 2007, 2009 e 2011) e passou por uma consulta pública na internet e aprovação do CEC.



"A sociedade civil não tinha um legado histórico na participação da construção de políticas públicas. Vejo esse processo como extremamente importante por criar uma nova cultura de participação social", destaca a dançarina, coreógrafa e produtora cultural Clara Trigo.



Araken Vaz Galvão, presidente interino do CEC, defende que foi uma fatalidade cronológica a votação do plano ter ficado para o final da gestão. "Se trabalhou, se discutiu, não se podia cercear o direito de todo mundo falar. Aí não se perdeu tempo, mas se gastou tempo. Independentemente da gestão, vai ter continuidade porque é um plano de estado".



Metas específicas



Seguindo o modelo do PNC, o texto do Plano Estadual de Cultura é bastante genérico e sua aplicação depende da fixação de metas. Seus 12 princípios, 19 objetivos, sete diretrizes, 20 estratégias e 62 ações versam sobre questões abrangentes da cultura do estado, não só das artes, mas também de aspectos relacionados a áreas como patrimônio e culturas identitárias. O aumento de recursos do Fundo de Cultura é um aspecto contemplado pelo plano, sem, no entanto, fixar uma porcentagem.



Caberá aos colegiados setoriais, que estão com cadastramento de eleitores e candidatos aberto (colegiadossetoriais.blogspot.com.br), elaborar planos setoriais que vão atender às demandas específicas de cada área.



"Esses planos setoriais vão trazer de fato as necessidades de cada setor. A cultura afro-brasileira na Bahia, por exemplo, tem demandas especificas e históricas", afirma o produtor cultural George Bispo, que acompanha a criação do plano setorial nacional de cultura afro-brasileira.



Mesmo que o PEC seja aprovado esta semana, Robsol Mol, ex-membro do colegiado setorial de circo da Bahia e integrante do colegiado nacional de circo, considera o tempo apertado para a atual gestão concluir o processo. "O plano nacional, por exemplo, quatro anos depois de aprovado, está sendo sempre refeito, reformulado, adaptado. É um processo contínuo".



Para Mol, a principal crítica à construção dos planos nacional e estadual é a falta de investimento no mapeamento e em indicadores da cultura. "Se a gente não tiver esses indicadores, acaba ficando muito na intuição. Os indicadores que se tem não são suficientes para gerar o plano com eficácia".



A Bahia é um dos seis estados que saíram na frente na articulação do Sistema Nacional de Cultura (SNC), envolvendo os âmbitos estadual e municipal e a sociedade civil. Atualmente, 228 cidades baianas aderiram ao SNC e firmaram o compromisso de, em até dois anos, criarem a tríade conhecida no meio como CPF: conselho, plano e fundo de cultura.

Ilhéus e Camaçari já dispõem de planos municipais, enquanto Feira de Santana votará o seu dia 29 e Salvador está em processo de regulamentação para criar o seu conselho de cultura.



"O estado não pode substituir a ação do município no âmbito cultural, precisa que os municípios participem, tenham essa sensibilidade. O que vai dar suporte de fato a um plano estadual de cultura é as ações acontecerem nos municípios também", defende Sandro Magalhães, representante do poder público do Conselho Estadual de Cultura.

