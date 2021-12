Von Däniken faz palestra em Salvador sobre antigo Egito

Quem se interessa por ufologia e mistérios relativos à vida em outros planetas certamente já ouviu falar de Erich von Däniken e tem na estante algum livro do escritor. O suíço, famoso desde a década de 1970 pelo best-seller Eram os Deuses Astronautas?, realiza nesta quarta-feira, 17, em Salvador uma palestra sobre seus estudos mais recentes.

Em O Egito Secreto - Antigos Mistérios e Novas Descobertas, o escritor de 78 anos segue a linha de pesquisa que o consagrou em quase 30 livros e fez dele um dos grandes fenômenos editoriais do século 20. Sua investigação defende a hipótese de que os deuses descritos nas civilizações antigas eram, na verdade, alienígenas em visita à Terra.

Na conferência que passa este mês por dez cidades do País, Erich von Däniken parte de fenômenos que envolvem a descoberta de eixos e câmaras na Grande Pirâmide de Gizé para ratificar suas hipóteses.

"Na tela eu mostro alguns túneis e câmaras que, juntos, devem formar cerca de um quilômetro. Antes da grande inundação da pirâmide, um homem chamado Enoch escreveu um livro sobre o contato dele com extraterrestres. A mesma figura está ligada à grande pirâmide, de acordo com historiadores árabes", afirmou o escritor em entrevista por e-mail.

Erich von Däniken viaja o mundo inteiro investigando os mistérios apontados por seus leitores e colhendo material para seus livros. "Não uso nenhum método arqueológico. Tudo que preciso são informações e um exame cruzado delas, juntamente com conhecimentos e discussões com os cientistas de campos específicos", diz o suíço, que além de seguidores também coleciona críticos por onde passa. "Acho que temos provas suficientes da existência de aliens em um passado distante", diz.

Para o pesquisador, o problema está na sociedade que prefere não acreditar nas evidências. "Todo mundo quer ser sensato e tem medo de ser ridicularizado. A comunidade científica em sua maior parte não aceita discos voadores e outros fenômenos estranhos, por consequência, os jornalistas não escrevem sobre isso. Eles querem ser levados a sério. Há algumas décadas nosso planeta é definitivamente observado por inteligências desconhecidas".

As inscrições para a conferência podem ser feitas no local ou através do site eramosdeusesastronautas.com.br.

Assista abaixo ao documentário Eram os Deuses Astronautas?

<VIDEO ID=1318585/>

