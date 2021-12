Von Däniken é um mito das pesquisas sobre existência de ets

Com quase 30 livros lançados e traduzidos para 32 idiomas, Erich von Däniken é uma referência mundial quando o assunto é pesquisa ufológica. "Ele é uma das maiores personalidades vivas que trabalham com este tema. É como se fosse um mito vivo", afirma o ufólogo Rafael Cury, fundador do Instituto Galileo Galilei (IGG) e organizador das palestras de Däniken no País.

O escritor suíço criou polêmica no final da década de 1960 com a publicação de Eram os Deuses Astronautas?, obra que vendeu mais de 60 milhões de exemplares.

Atualmente, falar sobre o tema não é tão radical, ainda que a arqueologia tradicional não considere a teoria válida. Mas em 1968 (a primeira edição brasileira foi publicada em 1969), o pesquisador chocou o mundo com os questionamentos do best-seller.

O interesse de Erich von Däniken por enigmas históricos surgiu a partir da leitura de antigos textos indianos que falavam de seres vindos do céu em fantásticas máquinas de fogo. A partir daí o suíço elaborou diversas teorias investigativas em torno dos seres mencionados por esses povos ancestrais.

"Aos céticos, ele pede que estudem sua obra e sigam sua trajetória enquanto pesquisador. Erich von Däniken sempre lança à ciência o desafio de seguir o caminho dele e achar as respostas. Por isso, é muito claro em seu contexto de trabalho que não deixa dúvidas sobre o que as civilizações do passado percorreram", diz Cury.

Em sua passagem pelo Brasil, o autor lança mais dois livros: Testemunho dos Deuses (Idea Editora) e A Estranha História de Xixli e Yum (IGG).

