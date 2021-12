'Você fica uma pessoa mais retraída, diz Whindersson Nunes sobre depressão

Aproveitando o "Setembro Amarelo", mês de prevenção ao suicídio, Whindersson Nunes fez uma série de vídeos no Instagram para explicar o que viveu quando estava em depressão. Com 33,4 milhões de seguidores só nessa rede social, o humorista explicou que "problemas psicológicos sempre são assuntos difíceis".

Em julho, o humorista comemorou a melhora no quadro de depressão em entrevista ao Fantástico, da TV Globo. Para Whindersson, o assunto é pessoal e leva em conta o modo como você aprendeu a lidar com as emoções e a sua história familiar.

"Às vezes, a pessoa vem e fala: 'Ah, porque o pai dele batia nele e ele tem trauma'. Daí, outra pessoa vem e fala: 'Mas meu pai me também me batia e não tenho trauma'. Mas é porque você não é filho do pai dele, ué. E, às vezes, essa pessoa tem outro problema que a outra pessoa não tem. São coisas pessoais", afirmou.

O humorista avalia que, pelo fato de as pessoas não saberem lidar com quem está com depressão, o paciente acaba se isolando: "e você fica uma pessoa mais retraída, sabe? 'Ah, não vou não, não quero ir não'. Eu não sou festeiro e ontem eu saí. Foi tão legal, tão bacana! Às vezes, os momentos podem ser surpreendentes".

