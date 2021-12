'Você está louca, querida', diz Netflix a filho de Bolsonaro

Após a polêmica sobre a série O Mecanismo, a Netflix Brasil voltou a chamar atenção ao responder com ironia a uma mensagem do filho do deputado e pré-candidato à Presidência, Jair Bolsonaro (PSL-RJ), no Twitter.

Flávio Bolsonaro (PSC), que é deputado estadual no Rio, postou nesta terça-feira, 27, uma mensagem no microblog sobre a reação do PT e de outros setores da esquerda em relação à série do cineasta José Padilha. "Se a esquerda está apavorada com a série 'Mecanismo', imagina se eles soubessem que a Netflix poderia estar interessada em fazer uma série sobre Bolsonaro", disse.

A empresa de streaming respondeu o deputado com irônia: "Você está louca, querida", a postagem já possui mais de 100 mil curtidas na rede social e foi respondida pelo filho de Bolsonaro: "Olha que eu tenho testemunhas hein!!!".

Até agora, a Netflix não usou seus canais oficiais para comentar a polêmica sobre a nova série. Diversos petistas começaram a fazer um boicote à empresa e pedir que as pessoas cancelem a assinatura. A ex-presidente Dilma Rousseff também acusou a Netflix de "fazer campanha política" em ano eleitoral.

Padilha, no entanto, tem dado entrevistas defendendo a sua produção. "A Lava Jato mostrou que PT e PMDB desviaram, juntos, bilhões de dólares dos cofres públicos. Lotearam o País, assim como o PSDB havia feito. Operaram o ‘mecanismo’. Parasitaram os brasileiros. Não há como negar", disse ao jornal O Estado de S. Paulo.

Você está louca, querida. — Netflix Brasil (@NetflixBrasil) 27 de março de 2018

