'Você é minha esperança no futuro', diz Marquezine a Maisa

Diversas personalidades estão fazendo postagens com homenagens e reflexões ao Dia Internacional da Mulher, celebrado nesta sexta-feira, 8. Entre elas, chama atenção um diálogo entre as atrizes Bruna Marquezine e Maisa Silva, após uma reflexão publicada por Maísa.

"Tá chegando o Dia das Mulheres. Sim, aquele dia em que os caras que assumem que dão bebida pra ter relação com a mina bêbada falam que a gente deve amar e cuidar de todas as mulheres. O dia em que metade dos boys escrotos que espalham nude da ex falam pra gente respeitar as mulheres".

Bruna aprovou o posicionamento da amiga: "Ai, Maisa, você é minha esperança no futuro! Nunca erra. Menina, se você soubesse o quanto aprendo com você e o tamanho do orgulho que carrego no peito do caminho que você está trilhando! Obrigada!"

A apresentadora Fernanda Lima relembrou uma de suas falas no Amor & Sexo sobre o tema, e ressaltou: "Lute como uma garota. Essa frase nunca fez tanto sentido como hoje, 8 de março. O Dia Internacional da Mulher é uma data para relembrar lutas e celebrar conquistas.

A modelo Gisele Bündchen postou uma foto em família: "Me sinto abençoada por ter crescido rodeada de seis mulheres incríveis, minha mãe e minhas cinco irmãs. Somos todas tão diferentes, mas nos complementamos e ajudamos umas às outras a crescer! Como mulheres, somos naturalmente empáticas, amorosas e acolhedoras".

Outras mulheres conhecidas, como Palmirinha, Taís Araújo e Tatá Werneck, também fizeram postagens neste Dia da Mulher.

