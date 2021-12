Vloger Bianca Andrade traz peça Boca Rosa a Salvador

Bianca Andrade tem apenas 21 anos, mas já possui quase 8 milhões de seguidores nas redes sociais graças aos seu blog e vídeos no canal Boca Rosa, que também virou uma peça teatral que chega a Salvador no sábado, 16, e domingo, 17, às 17h, no Cine-Teatro Sesc Casa do Comércio.

Na peça, um pouco da história da jovem, com as participações da mãe, Mônica, e do namorado Nando. Os ingressos custam R$ 35 a R$ 80 e estão a venda na bilheteria do teatro e no site CompreIngressos.

Esta não é a primeira vez de Bianca na cidade, já que veio em um evento para conhecer o seu público. "Deveria ser apenas num sábado, como em todos os estados, mas a Bahia é tão animada que precisamos fazer no domingo também! Foram dois dias muito divertidos, lotados, as meninas levaram bolo, bottons... Eu amei!", afirmou.

Inspiração

Apesar da juventude, Bianca tem muito o que contar. Moradora do Complexo da Maré, no Rio de Janeiro, ela começou a gravar vídeos inspirada por Andreza Goulart, uma famosa vloger que ensina truques da maquiagem.

O diferencial de Bianca foi que, como não tinha dinheiro para comprar os produtos indicados - na maioria, importados -, mostrou como se maquiar com produtos baratos e improvisados.

Ela treinava muito as maquiagens e dividia com as minhas amigas, que pediram pra criar um blog e depois um canal no Youtube. "Eu fazia os vídeos para as minhas amigas, tanto que molhava o cotonete na boca e usava saliva pra limpar a maquiagem quando borrava, do jeito que todo mundo faz em casa mesmo. Jurava que os vídeos nunca iriam sair dali. Mas, graças a Deus, foi tudo muito além do que eu imaginava."

E ela procurou se profissionalizar, fazendo um curso do Senai. A partir daí, o número de seguidores nas redes sociais só fez aumentar, e Bianca foi tendo a certeza do sucesso, que nunca a assustou. "Muito pelo contrário. Sempre tiro o lado bom de tudo isso e continuo levando a minha vida normal, com meus princípios de sempre. O que muda é o aumento do carinho e reconhecimento que as pessoas têm por você, é algo totalmente positivo", afirmou.

Bianca sempre achou que a vida dela daria uma peça de teatro, ou melhor, um livro. "Respirava e pensava que ainda iria aprender muito com as dificuldades. Minha vida nunca foi muito normal. Então, eu já tinha vontade de dividir com as pessoas todas as confusões que passava e como no final, com muita persistência, eu conseguia ir adiante", disse.

Com o sonho realizado, é a vez dos soteropolitanos conhecerem mais a história de Bianca no teatro.

