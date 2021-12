Vixe Mainha ganha nova parceira

Pierre Onassis, que há três anos é a cara e a voz da banda Vixe Mainha, está em nova companhia. O nome dela é Satyra Carvalho.

A garota de apenas 22 anos chega para incrementar o grupo, que já teve o cantor e compositor Jau (ex-Jauperi) na dobradinha.

O público já poderá conferir a cumplicidade dos dois em palco no próximo dia 4, sexta-feira, a partir das 21 horas, no Museu do Ritmo (Comércio).

Cantora de voz macia e firme, Satyra vem das noites de barzinho, em Serrinha, cidade baiana onde nasceu e morava até acontecer o encontro musical com Pierre Onassis.

Tudo se deu por obra do acaso, como contou Pierre: "Um amigo em comum sugeriu que eu escutasse o trabalho dessa moça pra eu dar uma força. Quando ouvi, me despertou a possibilidade de ter uma parceira, imprimindo um novo sabor à banda, um toque mais feminino, mais romântico".

Satyra devolveu a amabilidade: "Foi uma surpresa e tanto para mim. Estou muito feliz. Vou agarrar essa oportunidade com unhas e dentes".

Para selar a parceria, a dupla apresenta ao público a nova música de trabalho: Cumplicidade, assinada pelos dois. "É a minha primeira composição. Saiu espontaneamente e traduz esse momento", disse timidamente a cantora, que também toca violão, guitarra e percussão.

Túnel do Tempo - No texto de encarte do CD single Duas Vozes, Uma Só Batida, 1986 é lembrado como o início da carreira de Pierre Onassis como cantor e compositor do grupo Olodum. Naquele ano, nascia a baiana Satyra Carvalho.

Em 1992, Pierre estoura com Requebra e Rosa. Em seguida, o artista passa a liderar a banda Bom Balanço, que teve como hit a música Juliana. Satyra, nessa época, devia sambar ao som desse sucesso nacional.

O 2005 é destacado como o surgimento da Vixe Mainha, sucesso absoluto no Brasil já no Carnaval do ano seguinte. Canções como Já É e Café com Pão cairam na boca do público. Satyra, por sua vez, continuava trilhando seu caminho musical iniciado aos 17 anos, em bares de Serrinha.

Agora, três anos depois, a Vixe Mainha se renova com novas composições e nova cantora. "Estou apostando nesse novo casamento, onde existe uma troca mútua de aprendizado. E, com isso, quebramos o estigma de que a banda poderia acabar", considera Pierre.

A agenda de shows já começa a ganhar fôlego. Nesta terça, 1º, a Vixe Mainha toca em Porto Seguro. Dia 11, em Guanambi, dia 12, Belmonte e 19, no Wet 'n Wild (Paralela), no Forró do Rancho.

