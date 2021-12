Viver a Vida: último capítulo é marcado pelo encontro entre Helena e Tereza

Muitas emoções e encontros estão reservados para o último capítulo de Viver a Vida nesta sexta-feira, 14. Um dos momentos mais esperados será a conversa entre Helena (Taís Araújo) e Tereza (Lilia Cabral). As duas estarão na produtora de Osmar (Marcelo Valle), onde Luciana (Alinne Moraes) faz um ensaio fotográfico, quando param para conversar sobre as polêmicas ao longo da trama.

Tereza dirá que se compadece por Helena ter sido traída por Marcos, mas deixa claro que nunca a perdoará depois do acidente que deixou Luciana tetraplégica.

“Nunca seremos amigas, Helena. A maior mágoa da minha vida, aquela que jamais se apagará, jamais será esquecida – eu devo a você. Sei que não foi de propósito e que se você soubesse o resultado, não teria feito, mas… Meu coração de mãe, ao mesmo tempo em que sabe perdoar, também é difícil esquecer quando alguma coisa atinge um filho”, comentará.

Apesar da conversa tensa, Helena terá motivos para comemorar ao descobrir que está grávida. A modelo aparece com uma barriga discreta, sempre mantendo a linha de gestante saudável e que não pretende ter gestação com excesso de peso.

Gravidez – Outro momento esperado é o parto de Luciana, que dará luz à gêmeos. Antes das crianças nascerem, o autor Manoel Carlos promete uma cena cheia de efeitos quando Luciana tem um sonho. A jovem estará dançando com roupa de bailarina e fará piruetas sobre a sapatilha de ponta. Seu ritmo será digno de grandes estrelas do balé, com movimentos esguios e firmes.

Miguel irá despertá-la do sonho e Luciana dirá algo marcante: “Engraçado. Já quis tanto voltar a andar, mas agora quero tantas coisas antes disso…”.

Na hora do parto, Miguel vai acompanhá-la ao centro cirúrgico e o tom descontraído ficará por conta da avó da modelo, Noêmia. “Vou aguardar para conhecer o meu bisneto”, comentará.

Casal – Já o casal Gustavo (Marcello Airoldi) e Betina (Letícia Spiller) terminam juntos – como era fácil de prever. Depois de tantas brigas, o marido compra um buquê de flores e vai ao encontro da esposa até convencê-la a voltar para casa. Tudo acaba com um caloroso beijo.

No site oficial de Viver a Vida, alguns atores comentaram sobre o desfecho de seus personagens. José Mayer, por exemplo, confessa que o empresário Marcos termina bem depois de ter aprontado tanto com as mulheres. Ele voltará com sua ex-mulher Tereza, que o aceitará de volta depois de ter sofrido com suas traições.

“Não posso revelar a história, mas agora que estou me dando conta. O Marcos se deu muito bem. Pelo que ele fez na novela, as conseqüências que ele sofreu são uma 'marolinha', parafraseando nosso presidente Lula. Eu ganhei até netos”, pontua.

Já Lilia Cabral disse que seu maior desafio foi fazer o público acreditar que sua interpretação era totalmente verdadeira, já que Tereza é seu primeiro papel de mulher rica e que assume a postura de matriarca ao fazer de tudo pelas filhas.

Questionada sobre o final com Marcos, ela confessa que achou uma boa opção. “Voltar com esse homem não significa uma derrota. Nenhum homem é santo. Tereza experimentou o outro lado, com o Jean, mas ama Marcos de paixão… Fazer o quê?”

