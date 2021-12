Viver a vida: só no final será divulgado quem é o pai do filho de Dora

O mistério sobre o pai do segundo filho de Dora (Giovanna Antonelli), que está grávida na novela “Viver a Vida”, será mantido até o final da trama, na Rede Globo. Segundo informações do Canal Zap, do Uol, o autor da novela, Manoel Carlos, ainda vai decidir quem será o pai do bebê da ex-garçonete.

"Só vou resolver isso mais para frente. Quero manter essa dúvida até o fim da novela", contou Manoel Carlos, deixando o telespectador em dúvida se o filho é do empresário Marcos (José Mayer) ou do argentino Maradona (Mario José Paz).

Dora ao lado de Maradona, que pode ser o pai do filho dela

A própria Dora está em dúvida, já que se envolveu com os dois na mesma época. Marcos foi o primeiro. Ela o conheceu em uma boate em Búzios, onde morava com a filha Rafaela até se mudar para o Rio de Janeiro, e depois o reencontrou no píer, de onde saíram de lancha para fazer um passeio e acabaram se envolvendo.



Marcos, apesar de ter ficado bastante interessado por Dora, resolveu não procurá-la mais para não atrapalhar o seu casamento com a modelo Helena (Taís Araújo), que, na época da traição, havia viajado para desfilar em Petra na Jordânia. O esforço do empresário não durou muito tempo. Agora, com Dora morando em sua casa, mantém uma relação extra-conjugal com ela.



Já com Maradona, a ex-garçonete acabou cedendo à sua investida, após ter bebido além da conta no bar dele, também em Búzios. Dora estava tão bêbada no dia em que dormiu com o argentino que só percebeu o que tinha feito no dia seguinte, quando acordou ao lado dele. Confusa, ela chegou a perguntar a Maradona sobre o que havia acontecido entre eles naquela noite.

