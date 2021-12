Viver a Vida: Ricardo e Isabel rompem e ele procura Ellen

O namoro de Ricardo (Max Fercondini) e Isabel (Adriana Birolli) chegará ao fim ainda esta semana em 'Viver a Vida'. Segundo informações da colunista Patrícia Kogut, do 'O Globo', o rompimento do casal será após uma discussão quando eles estavam apenas vendo um filme. Isabel começará a beijar Ricardo, mas o médico pede para que a namorada fique quieta. Ele dirá que não está a fim de beijos, e sim de assistir ao filme. A estudante não dá ouvidos e insiste na sedução, deixando o namorado irritado.







Contrariada, Isabel chama o namorado de careta, chato e metódico, e provoca: "Por isso combina com aquela japa", diz Isabel referindo-se a Ellen (Daniele Suzuki). Os dois começarão a discutir até que Isabel decide dar fim ao namoro. Ricardo concorda com a ideia da estudante e justifica: "Fomos longe até demais. Você é bacana, linda, mas não está preparada para viver a dois".







Ao deixar Isabel, Ricardo irá direto ao apartamento de Ellen, na esperança de uma reconciliação com a ex-namorada. Ao encontrá-la, ele dirá apenas "Eu te amo" para a médica. Ellen ficará feliz com a atitude de Ricardo, mas bancando a durona mandará ele embora de sua casa. Só depois ela percebe o erro e, arrependida, cairá em choro. No dia seguinte, é a vez da médica correr atrás do ex. Ao se encontrarem no hospital, Ellen pedirá desculpas a Ricardo pela noite anterior e chama ele para conversar.











