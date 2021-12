Viver a Vida: Paixão ficará com ciúmes de Ariane e Jorge

Apaixonada por Jorge (Mateus Solano) desde o início da novela “Viver a Vida”, Paixão (Priscila Sol) ficará com ciúme de mais um caso do arquiteto na trama. Depois de ter de suportar o relacionamento dele com Luciana (Alinne Moraes) e o rápido envolvimento com Myrna (Aline Fanju), a jovem agora vai saber que ele tem mantido contato com Ariane (Cristiane Fernandes).

A moça desconfiará da intimidade de Jorge com a médica após ouvir uma conversa deles ao telefone. Com isso mudará o comportamento dentro da empresa onde trabalham, a Projecta, e até pedirá um tempo para pensar se aceitará a sua contratação, já que ainda é estagiária.

Novo affair – A aproximação entre Ariane e Jorge começou a partir de um encontro, por acaso, em um recital de piano. Na ocasião, ela teve de atender a uma emergência no hospital e Jorge levou o filho dela para casa. Os dois trocaram telefones e desde então vêm descobrindo um interesse mútuo.

