`Viver a Vida´: pai de Rafaela reaparece para desespero de Dora

Em 'Viver a Vida', novela exibida pela Globo, a personagem Dora (Giovanna Antonelli) será chantageada por Lucas (Rogério Romera), pai de sua filha Rafaela (Klara Castanho), que reaparece em Búzios pedindo R$ 100 mil e ameaça reaver seus direitos sobre a filha.

Malandro, Lucas sumiu no mundo antes de a filha nascer. Acreditando em uma suposta riqueza de Dora, Lucas invade o restaurante e diz que se não receber o dinheiro ela pode ficar "viúva", em referência a Garcia (Mario José Paz), dono do estabelecimento onde Dora trabalha.



Em pânico, a moça não consegue dormir e não conta nada para Garcia, muito menos para Rafaela. Na manhã seguinte, quando vai deixar a filha na escola, Dora vê Lucas as observando de longe, rondando a entrada do colégio com um saco de pipoca na mão. As cenas estão previstas para irem ao ar a partir desta quinta-feira, 17.





