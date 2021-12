`Viver a Vida´: Miguel leva Luciana para passear na França

Em 'Viver a Vida', novela exibida pela Rede Globo, Luciana (Alinne Moraes) e Miguel (Mateus Solano) aproveitam a lua de mel passeando pelas belas paisagens da França. O casal sai de carro do hotel sem que o médico conte para a esposa qual será o destino dos dois.



Depois de passarem por bucólicas estradas, os dois chegam ao local onde Monet morou e pintou seus quadros mais famosos. Impressionada com a beleza dos jardim, Luciana também fica sensibilizada ao ouvir de Miguel que Monet não desistiu de trabalhar mesmo com a perda da visão.

Clima de romance total entre o casal Miguel e Luciana em lua de mel em Paris

Nesse momento, a jovem lacrimeja, mas ela explica que não é tristeza, e sim que repensou a sua vida e percebeu que o acidente fez dela uma outra pessoa e trouxe um presente: Miguel.



Na manhã seguinte, o médico prepara uma nova surpresa: um piquenique no Castelo de Courances, que fica há uma hora da cidade de Paris. O castelo é cercado por lindos jardins, com lagos, esculturas e com plantas podadas em formas geométricas e, neste clima romântico, os dois tomam um farto café da manhã, com direito a pães, bolos, frutas e sucos.



As cenas da trama de Manoel Carlos foram gravadas em Paris, na França. Com direção de núcleo de Jayme Monjardim, 'Viver a Vida' vai ao ar de segunda a sábado, logo após o ‘Jornal Nacional’.

adblock ativo